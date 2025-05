Sinner: "Sono tifoso del Milan, ma da italiano sarebbe bello se vincesse l'Inter... o Gigio"

Gianluigi Donnarumma ha approfittato dell'ultimo giorno di riposo per andare al Roland-Garros e assistere al match d'esordio di Jannik Sinner, suo grande amico. Il numero uno del mondo ha battuto il francese Arthur Rinderknech in tre set (6-4, 6-3, 7-6) e dopo la vittoria ha reso omaggio al giocatore del Paris Saint-Germain davanti a tutto il pubblico presente sul campo Philippe-Chatrier.

"Voglio ringraziare tutti voi, ma in particolar modo questo ragazzo davvero speciale, Gigio", ha detto durante l'intervista post-partita. "Grazie per essere venuti. Avete il miglior portiere. Congratulazioni." Pochi istanti dopo, al tre volte vincitore del Grande Slam è stato chiesto di commentare la finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma sabato (ore 21:00) a Monaco di Baviera. Pur essendo un grande tifoso del Milan, Sinner non sarebbe contrario a una vittoria dell'Inter.

"Per chi tiferò sabato? Perché mi mettete in questa situazione?" ha detto sorridendo. "Io e Gigio siamo amici da molto tempo. Abbiamo le nostre priorità e lui sta per giocare una delle partite più importanti della sua vita. Tifare per chi? Non voglio dire nulla perché non voglio mettere nessuno in difficoltà. Sono un tifoso del Milan, ma da italiano, sarebbe bello se vincesse una squadra italiana. Ma se fosse Gigio, sarei contento. Spero che sia una bella partita".