Siviglia, ansia André Silva: ancora nessuna certezza sul futuro

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane si sofferma su André Silva dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dal centravanti portoghese, che ha definito "delicata" la sua situazione. L’ex Milan, infatti, è ansioso di capire se il Siviglia lo riscatterà davvero come annunciato più volte dai vertici societari. Dopo aver pagato 3 milioni di euro per il prestito di un anno, il club andaluso dovrebbe sborsarne altri 35 per prelevare il giocatore a titolo definitivo. Si tratterebbe dell’acquisto più costoso della storia del Siviglia. Il futuro di André Silva è ancora tutto da decifrare.