Sky - Aggiornamento su Calabria: il capitano in gruppo durante la tournée a Dubai

Come riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport, ci sono novità per quanto riguarda Davide Calabria. Il capitano rossonero, in questo periodo di allenamenti a Milanello, continuerà con i suoi allenamenti personalizzato. Il rientro in gruppo del terzino destro è previsto quando i rossoneri arriveranno a Dubai per la tounée.