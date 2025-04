Sky - Blitz di Cardinale a Milano prima di Pasqua: il racconto

Un blitz silenzioso a livello mediatico, ma operativo. Gerry Cardinale, lo scorso 18 aprile (venerdì santo, vigilia di Milan-Atalanta), è stato a Milano per un incontro programmatico con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, rispettivamente advisor di RedBird e amministratore delegato del Milan. Lo riferisce Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. La presenza del proprietario rossonero in città per poche ore è stata certamente una notizia perché a livello di cronaca non si avevano riscontri di sue apparizioni a Milano dal giorno di Milan-Venezia, sua ultima apparizione pubblica a San Siro (lo si era invece visto a Madrid, accanto a Florentino Perez, in occasione di Real Madrid-Milan a novembre).

Gerry Cardinale a Milano: il motivo

Sempre secondo Sky, l’incontro tra il fondatore di RedBird, Ibrahimovic e Furlani avrà avuto come oggetto la programmazione del Milan in vista dell’estate, in un summit che si è tenuto un mese dopo la visita dell’ad milanista a New York e due mesi dopo i colloqui di Londra con i candidati alla poltrona di direttore sportivo (dove Cardinale e Ibrahimovic incontrarono Andrea Berta, Fabio Paratici e Igli Tare, con il ds albanese che di quei tre profili è l’unico ancora in corsa per il ruolo).

L’ultima a Milanello ad agosto

Cardinale non si è recato a Milanello nel suo breve viaggio milanese. L’ultima sua apparizione presso il centro sportivo rossonero è dello scorso 26 agosto (che vi raccontammo qui in anteprima), quando ebbe dei lunghi colloqui con Paulo Fonseca oltre al resto della dirigenza e anche con la squadra.