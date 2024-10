Sky - Bologna-Milan, terminata riunione sindaco-prefetto: il Dall'Ara resta chiuso. Campo neutro a Como o Empoli

Secondo quanto riferisce Sky, è terminata da pochi minuti la riunione tra il sindaco bolognese Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti per discutere della partita tra Bologna e Milan in programma domani alle 18. Il primo cittadino ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione. Resta dunque l'ordinanza sullo stadio chiuso, sulla partita deciderà la Lega Serie A dove si giocherà.

Proprio per questo è stato convocato d'urgenza il Cda della Lega per decidere cosa fare: abbandonata la prima ipotesi di giocare al Dall'Ara a porte chiuse in quanto lo stadio bolognese non può essere utilizzato, si stanno valutando ora le opzioni Como ed Empoli come campi neutri in cui giocare la sfida tra rossoblu e rossoneri.