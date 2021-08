Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24, commentando così il possibile trasferimento di Messias al Milan: "Su Messias posso dire che, per me, i giocatori hanno dei livelli. E lui, per me, non è al livello del Milan. Per quanto abbia fatto una buona stagione. Se è arrivato a 30 anni a giocare in Serie A ci saranno dei motivi".