Sky conferma: Liverpool-Milan, giocano Bennacer e Rebic

Come anticipato ieri sera dalla nostra redazione (clicca qui per leggere la news) e come annunciato da Peppe Di Stefano poco fa su Sky Sport, stasera giocheranno dal primo minuto Ismael Bennacer ed Ante Rebic. I due andranno a sostituire, nel match contro il Liverpool, Tonali e Giroud, non al top della forma. Confermati gli altri nove titolari.