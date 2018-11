Sky - Cutrone e Bakayoko non preoccupano: entrambi a disposizione con il Parma

In collegamento da Casa Milan per Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fornito importanti aggiornamenti sulle situazione fisiche di Bakayoko e Cutrone. I due, usciti doloranti dal match contro il Dudelange, oggi hanno lavorato a Milanello con degli esercizi defaticanti, ma le loro condizioni non preoccupano. Entrambi, prosegue il collega, saranno a disposizione per la sfida interna contro il Parma in programma domenica a pranzo.