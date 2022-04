Sky - Da Milanello: Ibra e Rebic in gruppo per la prima parte. Diaz verso una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta su Sky Sport 24 da Milanello con l'allenamento ancora in corso, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic hanno svolto la prima parte del lavoro con il resto del gruppo. Per quanto riguarda le ultime di formazione, l'inviato di Sky racconta di come Brahim Diaz possa ritrovare una maglia da titolare: a quel punto uno tra Kessie e Bennacer può finire in panchina, visto che Sandro Tonali dovrebbe essere sicuro del posto nei due di centrocampo. Nel corso della giornata arriveranno ulteriori aggiornamenti sulle possibili scelte di mister Pioli per la sfida di domani sera contro la Lazio di Maurizio Sarri.