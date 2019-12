Sky - Ibra prende tempo: risposta definitiva entro 48 ore

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport servirebbero altre 48 ore per conoscere la risposta di Ibra. La trattativa tra lo svedese e i rossoneri sembra ormai vicina alla fase di definizione ma il campione ex Galaxy si sarebbe preso altri due giorni di tempo per comunicare la risposta definitiva. L'offerta rossonera è nota e non è cambiata (6 mesi con opzione per il prossimo anno): ora la palla passa a Ibra che sembrerebbe pronto a mettere fine alla lunga telenovela.