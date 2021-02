Sky - L'arbitro Guida a Fazio: "Ma dai, il rigore era netto. Lo hai colpito"

Al termine del primo tempo di Roma-Milan, il parziale è di 0-1, Federico Fazio ha chiesto spiegazione all'arbitro per il rigore assegnato ai rossoneri per un fallo dello stesso difensore su Calabria. Stando a quanto riferito da Paolo Assogna su Sky Sport il signor Guida ha risposto al giallorosso: "Ma dai Fazio, il rigore era netto. Lo hai colpito". Rivedendo le immagini la decisione del direttore di gara in seguito all'on field review è ineccepibile, l'argentino interviene in modo falloso sul terzino rossonero in area di rigore senza toccare mai il pallone.