Sky - Milan, due nomi per la difesa: Thiaw dello Schalke 04 e Esteve del Montpellier

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "Lazetic è stato in ballotaggio con Pellegri tra Torino e Milan. Se non fosse sbarcato in rossonero sarebbe andato in granata. Potrebbe non essere l'ultimo acquisto del Milan perchè la dirigenza milanista potrebbe puntare ad un colpo in difesa. Il nome uscito quest'oggi è quello di Malick Thiaw che è un classe 2001, dello Schalke 04 che chiede fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Liverpool e questa concorrenza e la richiesta del club tedesco potrebbero essere degli ostacoli per il Milan. L'altro nome è quello di Esteve, classe 2002 del Montpellier"