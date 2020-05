Stando a quanto riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, Zlatan Ibrahimovic è tornato a casa dalla sua famiglia. L'attaccante rossonero è volato in Svezia da Linate pochi minuti fa, farà ritorno la prossima settimana in concomitanza con il controllo di rito per monitorare il suo infortunio al polpaccio.