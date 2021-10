Sky - Milan, in vista del Verona provato Daniel Maldini sulla trequarti

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha riportato le ultime notizie da Milanello. Queste le sue parole: "Stefano Pioli in conferenza ha parlato della defezione di Brahim Diaz e quindi virtualmente non ci sarà. Questa mattina quindi l'allenatore del Milan ha provato Maldini sulla trequarti con Rebic e saelemaekers ai suoi lati e davanti Giroud. A centrocampo ci sarà spazio per Tonali e Kessie mentre in difesa spazio a Ballo-Tourè, Romagnoli, Tomori e Calabria davanti a Tatarusanu. L'allenamento decisivo per le scelte, tuttavia, sarà quello di domani"