Sky - Milan, la probabile verso il Porto: Giroud e Romagnoli dall'inizio

Vigilia di Milan-Porto, match che dirà tantissimo sul futuro europeo dei rossoneri per questa stagione. Intervenuto su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di mister Pioli per la sfida contro i lusitani. Giroud partirà dall'inizio, panchina per Ibra dopo la titolarità all'Olimpico. Nell'unidici iniziale ci sarà il ritorno di Brahim Diaz, out nell'ultimo periodo a causa del Covid. A centrocampo turno di riposo per Kessie, la coppia sarà Tonali-Bennacer. Cambio anche in difesa: Romagnoli prenderà il posto di Kjaer di fianco a Tomori.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali; Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.