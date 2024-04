Sky - Milan, la proprietà conferma che le anime della dirigenza sono tutte compatte intorno alla squadra per questo finale di stagione

Peppe Di Stefano, intervenuto da Milanello a SkySport24, ha parlato così del momento del Milan: "La proprietà, off the record, conferma che le anime della dirigenza sono tutte compatte intorno alla squadra per questo finale di stagione. E' evidente che poi verrà fatta una valutazione della stagione e, come vi abbiamo già detto dopo la Roma, il futuro della panchina milanista non sarà più legato a Stefano Pioli. Non è stato definito ancora nulla. Cardinale atterrerà in queste ore a Milano e domani sarà a San Siro per il derby. Sempre domani incontrerà anche i dirigenti del Milan, tra cui ovviamente anche Ibrahimovic e Furlani, che è l'anima finanziaria del club. Con l'ad si parlerà anche degli incastri per il futuro. Pioli ha ancora un anno di contratto e non va dimenticato quanto di buono ha fatto in questi anni: ha riportato il Milan in Champion League, ha vinto uno scudetto, ha rivalutato una rosa. A volte i cicli finiscono e non per forza devono finire in maniera negativa.

Intanto testa al derby, che è una partita delicata in quanto arriva dopo l'eliminazione del Diavolo dall'Europa League e poi perchè potrebbe consegnare lo scudetto all'Inter. Il Milan vuole fermare la striscia di cinque derby persi di fila. Questa può essere la grande occasione per chiudere la stagione con un sorriso oppure anche l'ennesima delusione di una stagione negativa. Per domani, la speranza di Pioli è di riuscire a recuperare almeno Kjaer per la panchina, così da avere un centrale in più a disposizione".