Sky - Milan, le probabili scelte di Pioli per la gara con la Sampdoria

Si avvicina sempre di più l'esordio del Milan in campionato che avverrà, domani sera alle 20.45, contro la Sampdoria. La probabile formazione che sfiderà i blucerchiati vedrà molte conferme a partire dal modulo, il solito 4-2-3-1. In porta spazio a Maignan, per il suo esordio in A, difesa confermata con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo. A centrocampo confermati Bennacer e Tonali mentre sulla trequarti spazio a Leao, Brahim e Saelemaekers. Davanti, infine, titolarità affidata a Olivier Giroud anche lui al debutto nel massimo campionato italiano. Lo riporta Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport.