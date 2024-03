Sky - Milan, Maignan ce la fa: giocherà contro l'Hellas Verona

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 domani Mike Maignan sarà della partita. Il portiere rossonero, uscito anzitempo contro lo Slavia Praga per una forte contusione al ginocchio, oggi ha svolto tutto l'allenamento senza problemi e domani quindi sarà titolare contro l'Hellas Verona.

Per il resto la formazione scelta da Pioli si va così definendo: in difesa Theo e Calabria come terzini, al centro Tomori più uno tra Thiaw e Gabbia. A centrocampo tocca a Reijnders e Bennacer, con il solito trittico sulla trequarti: Pulisic, Loftus e Leao. Unico grande dubbio, che ci si porterà dietro fino a domani, è sulla scelta dell'attaccante: ballottaggio a due Jovic-Giroud.