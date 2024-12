Sky - Milan, Musah dovrebbe aver concluso in anticipo il suo 2024

Secondo quanto riferisce Sky, Yunus Musah, che è alle prese con un problema muscolare, dovrebbe aver concluso in anticipo il suo 2024 e dunque salterà le ultime due partite dell'anno del Milan contro Verona e Roma. Si è fermato poi anche Noah Okafor che ieri si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro.

Venerdì contro il Verona, saranno ben sette i giocatori che non saranno a disposizione di Paulo Fonseca per infortunio: oltre a Musah e Okafor, saranno assenti anche Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic e Jovic. Per quanto riguarda i rientri di Pulisic, Bennacer e Jovic, ci sono chance di rivederli in campo tra la sfida contro la Roma del 29 dicembre e la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 3 gennaio 2025.