Sky - Milan, stasera a San Siro ci saranno circa 42 mila spettatori

Secondo quanto riferisce Sky, ci sarà una bella cornice di pubblico stasera a San Siro per il match di Champions League tra Milan e Porto: sugli spalti dell'impianto milanese ci saranno infatti circa 42 mila spettatori. I rossoneri avranno bisogno della spinta dei propri tifosi per vincere e tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi della massima competizione europea per club.