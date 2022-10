Sky - Milan, unico ballottaggio Adli-Krunic: il francese verrebbe schierato mezzala nel 4-3-3

MilanNews.it

Si giocherà tra poco più di due ore Verona-Milan, gara valida per la decima giornata di Serie A in programma al Bentegodi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'unico ballottaggio per il Milan sarebbe quello tra Yacine Adli e Rade Krunic. Nel caso in cui dovesse prevalere il francese, Stefano Pioli potrebbe decidere di schierarlo nel 4-3-3 come mezzala non optando di conseguenza per il 4-2-3-1.