Sky - Milan, Vlasic piace sempre ma non risultano passi in avanti

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky Sport 24 nel corso della trasmissione Calciomercato L'Originale, aggiungendo un dettaglio all'operazione Vlasic, profilo ricercato dal Milan per la trequarti: "Il Milan non molla nemmeno Vlasic, che ha cominciato a seguire su Instagram la squadra. Non sempre questi sono indizi di mercato, però il Milan non smentisce di essere sulle tracce del giocatore. Al momento però non risultano passi in avanti decisivi per portarlo dal CSKA in Italia in brevissimo tempo"