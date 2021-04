Sky - Parma-Milan, le ultime di formazione dal Tardini

Poche novità nel Parma di Roberto D'Aversa secondo Sky, per la sfida di questa sera contro il Milan. Il tecnico ducale ha le scelte obbligate in attacco, con Man e Gervinho che giocheranno al fianco di Pellè, mentre in difesa ballottaggio aperto tra Valenti, al rientro, e Gagliolo, che viene preferito dalla tv satellitare. A centrocampo torna Kurtic dall'inizio, con Hernani a farne spese. Nel Milan c'è Kalulu terzino destro, così come Saelemakers sarà preferito a Castllejo.