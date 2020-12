Sky - Probabile formazione: dentro Krunic e Gabbia. Davanti si rivedono Castillejo e Hauge

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Stefano Pioli sembra intenzionato a fare diversi cambi in vista della sfida di domani contro il Celtic. In difesa, oltre a Dalot, dovrebbe esserci spazio per Gabbia in luogo di Romagnoli. In mezzo al campo a far coppia con Kessie potrebbe esserci Krunic, mentre i tre dietro Rebic dovrebbero essere Castillejo, Calhanoglu e Hauge, con un ballottaggio in essere tra il turco e Brahim Diaz.