Sky - Pulisic in dubbio per la Juventus. Se non ce la fa pronto Loftus

vedi letture

Possibile novità tra le fila rossonere per Milan-Juventus di domani: stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 è in dubbio la titolarità di Christian Pulisic, che non è al meglio. Lo statunitense si è allenato poco negli ultimi due giorni e domani verrà valutato: nel caso in cui non dovesse essere pronto per partire dall’inizio allora è pronto Loftus-Cheek.

In ogni caso ci sarà Chukwueze a destra. In difesa poi spazio alla coppia di centrali Gabbia-Thiaw, mentre per il resto la formazione sarà la solita.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic/Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.