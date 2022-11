Sky - Rebic e Krunic in vantaggio per una maglia da titolari

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, i dubbi di formazione per Stefano Pioli a poco più di 24 ore dalla decisiva sfida di Champions League contro il Salisburgo sarebbero due. Sulla destra Ante Rebic sembra essere favorito su Messias, mentre in posizione di trequartista sembra in vantaggio Rade Krunic sia su Brahim Diaz che su Charles De Ketelaere.