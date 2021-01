Sky - Sorpresa Meite: l'ex Torino candidato ad una maglia da titolare

Importante novità di formazione rivelata da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. Soualhio Meite è un forte candidato ad una maglia da titolare, ma non a centrocampo, bensì come trequartista centrale nel trittico alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. La scelta di Pioli sarebbe dettata dalla volontà di mettere più fisicità tra le linee e anche per dare una pressione più forte ai costruttori di gioco dell'Atalanta. Dunque, panchina per Brahim Diaz che potrà tornare utile a gara in corso.