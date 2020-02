Sky - Verso Inter-Milan, le possibili scelte di Pioli per il derby

Intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Stefano Pioli in vista del derby di domenica sera. Per il giornalista l'allenatore rossonero si affiderà ancora al 4-4-2, con Ibrahimovic, verso il recupero, e Leão certi del posto in attacco. A centrocampo torna Bennacer dopo la squalifica, quindi Calhanoglu andrà largo a sinistra. In difesa ci sono due ballottaggi possibili: quello fra Musacchio e Kjær e quello fra Conti e Calabria, ma occhio anche ad una possibile sorpresa Saelemaekers: il belga potrebbe prendere il posto dei due terzini destri, entrambi acciaccati.