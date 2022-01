Sky - Verso Milan-Juventus, per Pioli dubbio Krunic-Diaz sulla trequarti

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, mister Pioli sta già provando quella che potrebbe essere la formazione da schierare domenica sera contro la Juventus.

Secondo l'inviato di Sky dall'allenamento mattutino a Milanello sono arrivate delle prime indicazioni: Romagnoli dovrebbe tornare al centro della difesa insieme a Pierre Kalulu e Ibrahimovic al momento è in vantaggio su Giroud. Inoltre sono in corso alcuni ragionamenti per quanto riguarda la trequarti: Pioli è in dubbio se schierare Brahim Diaz o Rade Krunic, con il bosniaco che sarebbe sicuramente più utile in fase di copertura.