Slavia Praga, Doudera: "Sicuramente abbiamo speranze. Leao? Era un’impresa mandare due fenomeni da baraccone come me e Vlčák contro una tale qualità"

vedi letture

David Doudera, autore del primo gol dello Slavia Praga contro il Milan, si è così espresso dopo la partita a slavia.cz: "Sul gol dovuto decidere subito se appoggiarmi alla palla e provare a tirare. Immagino che tutti sappiano che adoro questi gol. Segnare un gol del genere a San Siro è una sensazione indescrivibile. Questo avrà la meglio su qualsiasi esperienza di vita. È un peccato che non sia andata un po’ meglio, ma se commento solo il gol, rimarrà nella mia memoria per il resto della mia vita».

E dopo l'espulsione...

"È terribilmente difficile da valutare… Da quando sono arrivato allo Slavia, ho sentito dagli allenatori ogni partita europea che dobbiamo giocare senza cartellini. Vorrei apprezzare e sono molto orgoglioso di tutta la squadra. E’ incredibile come ci siamo comportati così anche con dieci giocatori. Per fare una prestazione del genere a San Siro in 10 uomini ci vogliono attributi e oggi li abbiamo dimostrati. Sono davvero orgoglioso di tutta la squadra».

Sul Milan:

"La qualità dell’avversario è completamente diversa. Abbiamo commesso due errori in difesa sui calci piazzati e loro ci hanno punito due volte. Se fosse stato 1-1 all’intervallo, allora… Beh, Dio solo sa come sarebbe stato, perché avrebbero iniziato il secondo tempo in modo completamente diverso. Era così che andava la partita. Non abbiamo controllato la fine del primo tempo, il che è un peccato".

Su Leao:

"l nostro compito era principalmente quello di proteggere il lato sinistro, cosa di cui ovviamente si è scritto molto prima della partita. Era un’impresa mandare due fenomeni da baraccone come me e Vlčák contro una tale qualità. Speriamo che abbia funzionato almeno un po’".

Speranza per il ritorno?

"Sicuramente, perché anche per quanto riguarda la Roma abbiamo perso 2-0 in casa e poi li abbiamo battuti 2-0 in casa, quindi è aperta. Non mi preoccuperei affatto che non avremmo avuto la possibilità di avanzare. Siamo contenti di questo risultato, anche se sarebbe stato un po’ meglio con la differenza di punteggio, ma lo porteremo sicuramente nella rivincita".