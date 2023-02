Soliti problemi d'infermeria: il Milan si prepara al derby con ben 5 potenziali titolari out

MilanNews.it

Rientrati anche Brozovic e Handanovic in gruppo in settimana, l'Inter affronterà il derby di Milano al gran completo; il Milan, invece, dovrà fare la conta con i soliti tanti problemi d'infermeria: Stefano Pioli, infatti, non avrà a disposizione per domani Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e anche Zlatan Ibrahimovic; 5 potenziali titolari: Maignan, Tomori e Bennacer al 100%, Florenzi si giocherebbe il posto con Calabria, Ibrahimovic è Ibrahimovic.



Torino

Cominciamo dallo svedese, che proprio ieri ha riassaporato dopo 8 mesi la gioia di condividere parte dell'allenamento con il gruppo squadra a Milanello; Ibrahimovic, non inserito in lista Champions, non sarà chiaramente a disposizione per il derby, ma potrebbe tornare tra i convocati nel match contro il Torino di venerdì 10 febbraio. Alla stessa data punta anche Tomori, reduce da un problema ad un muscolo rotatore dell'anca: il centrale inglese potrebbe rientrare in gruppo post derby per essere in condizione per la sfida al Tottenham.



Tottenham o Monza

Il Tottenham, appunto. Data segnata in rosso nel calendario della stagione rossonera e nel programma di rientro di Bennacer e Maignan. Per l'algerino, che ha subito una lesione di lieve entità al bicipite femorale, gli esami da svolgere in settimana diranno se potrà essere recuperato per la gara contro gli Spurs o per quella successiva contro il Monza. Destino simile per Maignan: anche ieri il portiere francese ha svolto un lavoro personalizzato e solo all'ultimo si deciderà il suo rientro in campo, senza rischiare nulla. Per Florenzi c'è da attendere ancora qualche giorno per il rientro in gruppo.