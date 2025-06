SONDAGGIO MN - Un po' a sorpresa un tifoso su tre non vorrebbe Modric al Milan

vedi letture

Come riportato da Matteo Moretto ieri sera, il Milan guarda con interesse a Luka Modric. Infatti, il direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe già avviato discussioni interne sul possibile ingaggio del fuoriclasse croato, che si libererà a parametro zero dal Real Madrid. A 39 anni, Modric non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro: il centrocampista si prenderà il tempo necessario per valutare ogni opzione, confrontandosi anche con la famiglia.

Il centrocampista croato, classe 1985, ha appena chiuso una lunga e vincente parentesi con il Real Madrid. Il suo obiettivo ora è restare competitivo in vista del Mondiale 2026, e per farlo cerca una squadra di alto livello. Il Milan ci pensa: da un lato Modric non chiede un ingaggio esorbitante, offrendo invece qualità e leadership; dall’altro, i suoi 40 anni (a settembre) e il minutaggio ridotto nell’ultima stagione fanno riflettere. Tuttavia, il suo bilancio parla chiaro: 57 presenze, 4 gol e 9 assist. L’affidabilità, fisica e tecnica, resta.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori cosa ne pensano di un eventuale ingaggio del fuoriclasse croato e i risultati sono sorprendenti: un tifoso su tre sarebbe contrario al suo arrivo (clicca qui per i risultati del sondaggio).