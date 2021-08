Sorteggi Champions: il Milan in ultima fascia è un cliente scomodo per tutti

Oggi, in serata, si svolgeranno i sorteggi della fase a gironi dell'edizione 2021-22 della Champions League. Il Milan, a causa dei deludenti risultati degli ultimi anni, si trova in ultima fascia, ma sarà un cliente scomodo per tutti, osserva La Gazzetta dello Sport. Il rovescio della medaglia è che, da laggiù, Pioli rischia un gruppo terribile. Tuttavia, niente esclude che il Milan si ritrovi con Sporting, Siviglia e Ajax, virtualmente tutte squadre alla portata.