Sosa: "Il Milan è l'unica squadra che è riuscita a mettere sotto il Napoli da tutti i punti di vista"

MilanNews.it

Ci siamo. A San Siro è tutto pronto per il derby italiano in Europa. Per parlare dell'andata dei quarti di finale di Champions League fra Milan e Napoli, TMW ha contattato in esclusiva Roberto Sosa, ex attaccante azzurro dal 2004 al 2008. Il Pampa inizia la sua analisi dai problemi in attacco di Spalletti, che stasera dovrà rinunciare a Osimhen e Simeone e dovrà contare su un Raspadori non al 100% della condizione: "Purtroppo occorre partire dai dati di fatto, ovvero dai problemi davanti e dalle assenze di Osimhen e Simeone. Una sfida come quella di questa sera però va oltre i singoli, si basa sulle motivazioni. Osimhen oggi è uno dei top 5 attaccanti al mondo, ma dipenderà tutto da come scenderà in campo la squadra".

Elmas o Kvaratskhelia nel ruolo di falso nove sono due possibilità. Convinto?

"Sono soluzioni che non si sono mai viste... forse solo Kvaratskhelia più accentrato per pochi minuti col Lecce. E' un'incognita per Spalletti, ma ripeto: le motivazioni in certe sfide vanno oltre all'impatto dei singoli giocatori e delle loro posizioni in campo".

Il 4-0 del Maradona avrà un impatto sulla testa dei giocatori di Spalletti, sia esso positivo o negativo?

"Il Milan è l'unica squadra che è riuscita a mettere sotto il Napoli da tutti i punti di vista: tattico, fisico, del gioco e delle motivazioni. Con l'Inter era arrivata la sconfitta ma poteva essere un pareggio, con la Lazio il Napoli è stato inferiore tatticamente ma poteva non perdere, così come con la Cremonese. In un certo senso al Maradona il Milan ha fatto quello che ha fatto il Napoli per tutto il campionato. Io credo però che un tonfo del genere possa anche essere positivo, perché la paura a volte può farti alzare l'attenzione ed essere più sveglio. Oggi comunque conterà poco, oggi sarà tutta un'altra cosa...".