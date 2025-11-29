Sosa: "Milan-Lazio? I biancocelesti devono viverla come una finale, può rappresentare la partita della svolta"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex attaccante della Lazio, Ruben Sosa, ha parlato così dell'impegno di stasera dei biancocelesti contro il Milan a San Siro: "Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello”.

Stasera c'è Milan-Lazio...
"Per i calciatori della Lazio deve essere vissuta un po' come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva. La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan".

Perché i biancocelesti hanno stentato?
"La Lazio ha buoni calciatori. Deve credere nelle proprie potenzialità. Serve maggiore cattiveria agonistica. I calciatori devono capire cosa è la Lazio, cosa rappresenta".