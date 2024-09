Sousa sul Milan: "Mercato ottimo, lotterà fino alla fine per lo scudetto"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, questa mattina, è stata pubblicata un'intervista a Paulo Sousa, ex tecnico di Fiorentina e Salernitana, oggi allo Shabab Al-Ahli. Il tecnico portoghese ha offerto la sua visione a 360 gradi sul campionato italiano e ha parlato, di conseguenza, anche del Milan e nello specifico di Rafael Leao, suo connazionale che non sta vivendo il suo miglior periodo di forma, sia dentro che fuori dal campo.

Le parole di Paulo Sousa sul Milan e su Fonseca: "Per Fonseca non è stato facile raccogliere l’eredità di Pioli, ma Paulo si è sempre adattato a ogni tipo di piazza, dallo Shakhtar alla Roma. Ora si ritrova in un contesto dove l’allenatore precedente era riuscito a far esprimere al meglio le due colonne della squadra, Theo e Leao. Il mercato è stato ottimo, quindi lotterà fino alla fine per lo scudetto".