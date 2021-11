Spagna, arriva la prima chiamata in Nazionale maggiore per Brahim Diaz: "Questo è un sogno diventato realtà"

Brahim Diaz ha ricevuto la prima chiamata in Nazionale maggiore e prenderà quindi parte alle prossime sfide di qualificazione a Qatar 2022 per della Spagna. Il fantasista del Milan, fresco di convocazione, ha rilasciato un'intervista esclusiva sui canali della propria Nazionale: “Andare in Nazionale è un sogno che diventa realtà, è il sogno di ogni bambino poter stare qui. Sono molto contento per la convocazione e per l’opportunità che il mister Luis Enrique mi ha dato. Spero di poter aiutare la squadra. Abbiamo una squadra forte e un gruppo incredibile. Vogliamo andare al Mondiale e queste due partite saranno molto importanti per raggiungere quest’obiettivo. Abbiamo bisogno di vincere ma penso che faremo ciò che sempre ha fatto la Nazionale spagnola: giocare bene e vincere”.

Il numero dieci del Milan ha poi aggiunto: “Ho ricevuto molti messaggi, ad alcuni non ho potuto nemmeno rispondere. Voglio dire grazie alla mia famiglia, credo che ogni lavoro prima o poi darà i propri frutti. I miei genitori, mia sorella, i miei nonni, tutta la mia famiglia continua ad appoggiarmi in ogni momento. È qualcosa di unico e di cui tutti beneficiamo. Questi momenti sono indimenticabili. Se ti chiama la Nazionale o fai il tuo debutto assoluto devi goderti il momento e viverlo al meglio. Credo si debba lavorare molto per stare qui. La Nazionale spagnola è piena di giocatori di talento, dove il livello e la competitività sono molto alti. Devo lavorare e sacrificarmi molto, devo seguire il passo dei migliori e spero di continuare a crescere”.