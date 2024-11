Spagna, De la Fuente su Morata: "Sta bene, è in condizioni quasi perfette"

Luis de la Fuente, CT della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Danimarca: "Stanno facendo un ottimo lavoro ed è possibile che inseriscano qualche variazione rispetto a quanto visto negli Europei. Ma noi stiamo preparando la partita e cercheremo di imporre il nostro stile e di essere superiori. Sarà sicuramente una partita interessante dal punto di vista tattico, schiereremo la migliore squadra possibile perché vogliamo vincere e chiudere al primo posto".

Perché non hai convocato Íñigo Martínez o Nacho?

"Perché Pau Cubarsí era la prima opzione. Domenica ha giocato con il suo club contro la Real Sociedad e ha chiarito i nostri dubbi. Íñigo non è nei miei piani perché pensiamo ad altri giocatori".

Conosci il nuovo CT danese, Riemer?

"Non lo conosco, so che ha lavorato in Inghilterra e Belgio e sono sicuro che sia un buon allenatore".

Cosa ti aspetti dal 2025?

"Sarà molto difficile migliorare, ma è sempre possibile. Abbiamo molte sfide motivanti che ci attendono e cercheremo di puntare sempre più in alto".

Come stanno Morata e Fabian?

"In questo momento stanno bene. Morata si è allenato quasi normalmente e sta bene, è quasi in perfetta condizione. Fabián sta meglio e spero che domani sia a disposizione, sia dall'inizio che durante la partita. E lo stesso con Morata".