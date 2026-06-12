Dalla Spagna: Modric verso il ritiro dopo i Mondiali
Notizia importante che arriva dalla Spagna, da Diario As. Il portale iberico scrive che il ritiro di Modric dal calcio professionistico è più vicino e attuale che mai: tra pochi giorni, il 30 giugno, scadrà il contratto con il Milan ed il croato non è intenzionato a proseguire. I Mondiali saranno il suo ultimo palcoscenico da calciatore
LUKA MODRIC VERSO IL RITIRO
Modric ha ricevuto diverse offerte ma attualmente non ha la giusta motivazione per continuare a giocare ad alti livelli, soprattutto dopo il finale di stagione negativo in rossonero. Il futuro prossimo potrebbe portare nuovamente Luka al Real Madrid, dove è considerato di casa, oltre che una leggenda: l'ipotesi più probabile è quella di un prosieguo nel mondo del calcio da dirigente. Dopo i Mondiali la situazione sarà ancora più definita.
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