News Dalla Spagna: Modric verso il ritiro dopo i Mondiali

vedi letture

Luka Modric non rinnoverà col Milan: dalla Spagna sono sicuri che dopo il Mondiale il croato annuncerà il ritiro dal calcio giocato

Notizia importante che arriva dalla Spagna, da Diario As. Il portale iberico scrive che il ritiro di Modric dal calcio professionistico è più vicino e attuale che mai: tra pochi giorni, il 30 giugno, scadrà il contratto con il Milan ed il croato non è intenzionato a proseguire. I Mondiali saranno il suo ultimo palcoscenico da calciatore

LUKA MODRIC VERSO IL RITIRO

Modric ha ricevuto diverse offerte ma attualmente non ha la giusta motivazione per continuare a giocare ad alti livelli, soprattutto dopo il finale di stagione negativo in rossonero. Il futuro prossimo potrebbe portare nuovamente Luka al Real Madrid, dove è considerato di casa, oltre che una leggenda: l'ipotesi più probabile è quella di un prosieguo nel mondo del calcio da dirigente. Dopo i Mondiali la situazione sarà ancora più definita.