Pulisic pensa al mondiale: "L'obiettivo si chiama soltanto Paraguay"

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Le parole di Christian Pulisic verso l'esordio con gli Stati Uniti al mondiale. L'americano è carico e voglioso di giocare con la propria nazionale

Christian Pulisic è stato un trascinatore nel Milan delle ultime due stagioni. Gol, assist e un rendimento impressionante: in 134 presenze ufficiali con la maglia rossonera, 42 gol e 27 presenze. Non sono mancati però i momenti difficili. L'americano ha infatti segnato l'ultimo gol con il Milan il 28 dicembre, mentre alla prima partita con gli Stati Uniti in vista del Mondiale, l'amichevole con il Senegal, Pulisic ha trovato immediatamente gol e assist: una rete che anche in Nazionale mancava da tanto, un anno e mezzo. Il calciatore del Milan ha parlato di tutto questo nell'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

PULISIC PENSA AL MONDIALE

"Mi sono sbloccato e spero che ci si concentri su altro, su questo momento storico di fronte a tutti noi, che sembra così folle, quasi surreale. Questi momenti, noi calciatori americani non li dimenticheremo mai. Ma adesso l’obiettivo si chiama soltanto Paraguay: servirà lottare davvero ma se dovessimo vincere subito manderemmo un segnale forte al girone".