Spagna, Morata ancora incredulo per la vittoria dell'Europeo: "Non potete immaginare come mi sento..."

Alvaro Morata, che oggi ha firmato il suo contratto con il Milan per le prossime quattro stagioni (clicca qui), ha condiviso un post su Instagram per raccontare le sue emozioni dopo la vincita dell'Europeo con la Spagna di domenica sera: "Che esperienza, sembra un film... Non potete immaginare come mi sento... GRAZIE a tutti i miei compagni per avermi reso la persona più felice del mondo. Grazie a TUTTO il corpo tecnico e a TUTTE le persone che hanno messo tutto il loro lavoro e impegno per renderci la vita più facile in Germania. GRAZIE mister. Ti sei preso cura di noi e ci hai amato come la tua famiglia e hai scritto la storia. E GRAZIE tifosi perché abbiamo notato il vostro affetto in ogni momento. Appendete le bandiere nelle vostre case con orgoglio perché per i prossimi 4 anni saremo campioni d'Europa... Che figata. GRAZIE anche a tutti i compagni che ci hanno aiutato in tutte le fasi di qualificazione, a tutti i giocatori che hanno scritto la storia e ci hanno insegnato come con umiltà e lavoro si può fare tutto. Viva la Spagna. Alvaro Morata".