Spagna, Morata convocato ugualmente in nazionale dal ct de la Fuente

Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha annunciato oggi la lista dei 26 convocati per le partite che chiuderanno la fase a gironi della UEFA Nations League questo mese di novembre (con Danimarca e Svizzera). Le Furie Rosse hanno bisogno di almeno un punto per superare il proprio girone in vista dei quarti di finale in programma a marzo del 2025.

Massima fiducia con la base della squadra campione d'Europa più tre novità: Samu Omorodion, Marc Casadó e Paredes. Ritornano anche Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze e Yeremy Pino insieme a Lamine Yamal, assente nella sfida di Córdoba. Si può notare anche la chiamata di Alvaro Morata, attaccante del Milan che giovedì ha subito un forte colpo alla testa che lo ha costretto a passare la notte in ospedale a Milano. Non potrà giocare la prossima partita con la squadra, ma sarà presente nel ritiro della nazionale spagnola. Il capitano aveva già saltato quello di settembre, ma questa volta non mancherà all'appello.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati:

Portieri: David Raya, Álex Remiro, Robert Sánchez.

Difensori: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Pau Torres, Paredes, Dani Vivian, Óscar Mingueza, Pedro Porro.

Centrocampisti: Martín Zubimendi, Marc Casadó, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Dani Olmo.

Attaccanti: Yeremy Pino, Lamine Yamal, Álvaro Morata, Bryan Zaragoza, Mikel Oyarzabal, Omorodion, Nico Williams, Ayoze Perez.