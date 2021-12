SPAL, Clotet: "Colombo importante per il numero di gol che ha segnato"

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Clotet, tecnico della SPAL, ha parlato così di Lorenzo Colombo alla viglia del match con il Crotone: "Ho fiducia in tutta la squadra, so bene che Colombo è importante per il numero di gol che ha segnato. Però ho fiducia nelle capacità della squadra e nell'opportunità che questo dà a un altro giocatore nella posizione".