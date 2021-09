Spalletti: "Ci sono sette squadre candidate per il primo posto"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha fatto il punto sulla lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Il discorso dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse per tutti. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, dobbiamo essere pronti a tutto".