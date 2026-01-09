Speri di poter rimanere al Milan? Fullkrug: "Sì, certo. Completamente a mio agio"

Nella sala conferenze di Casa Milan, sede ufficiale del club rossonero, ha preso la parola il nuovo centravanti milanista Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è il primo colpo del mercato invernale per il Diavolo e va a rinforzare il reparto offenisvo di Massimiliano Allegri con delle caratteristiche che mancavano e che lo stesso tecnico livornese ricercava da tempo. L'ex West Ham ha già collezionato due presente e oggi si è presentato alla stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Speri di poter rimanere al Milan? Ci credi al Mondiale?

"Sì, certo. Sono venuto qua e non sono andato altrove perché mi ha convinto il Milan e volevo venire qua. Mi sento completamente a mio agio. È una squadra che ha un grande valore emotivo, una squadra molto amata. Voglio giocare per squadre prestigiose, per me è una pressione positiva da gestire, spero di continuare così anche in futuro. È bello giocare in una squadra di successo e che non è mai soddisfatta per un pareggio. In molte partite siamo favoriti e dobbiamo essere all'altezza: comporta molto lavora, ma questa è una squadra che vuole assumersi questo ruolo e io mi sento adatto. In Nazionale ho fatto buone prestazioni ma ho perso un po' di terreno in nazionale e ho dovuto rifiutare delle chiamate a causa infortuni. Spero di tornare ad essere a disposizione in modo regolare per poter continuare da dove ho smesso. Ho una quota gol in nazionale molto alta, adoro la Germania ed è un obiettivo fondamentale per me".