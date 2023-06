Spezia, D.Maldini: "Non dobbiamo farci condizionare dal risultato del Verona. Pensiamo a noi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'attaccante dello Spezia Daniel Maldini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della lotta salvezza, senza pensare alla sfida fra Milan e Verona: "Il risultato della partita del Verona per noi conta. Però non dobbiamo farci condizionare. Qualcuno in panchina sarà informato della situazione e magari metterà tutti al corrente, però per salvarci è fondamentale fare bene il nostro lavoro".