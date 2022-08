Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter soffermandosi anche su Daniel Maldini, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al club ligure: "Maldini ha uno di quegli affaticamenti da lavoro che non gli hanno consentito di esserci ieri, ma oggi lo valuteremo".