Sport - Isco sempre più probabile la partenza da Madrid: Arsenal in vantaggio, Milan e Juventus alla finestra

Tra i top player che potrebbero cambiare aria a gennaio figura il nome di Isco. Il talento spagnolo, ai margini del progetto di Zidane, secondo quanto riporta Sport ha tante pretendenti tra cui l'Arsenal che sarebbe in vantaggio nella corsa per il trequartista ex Malaga. Tra le altre squadre interessate a Isco ci sarebbero anche il Milan, la Juventus, il Siviglia e Everton che tuttavia sembrano in seconda fila.