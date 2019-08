Sportitalia - Fassone: "Bonucci fu un errore, il rinnovo di Donnarumma no"

Marco Fassone, a Sportitalia, ha parlato così di Bonucci e Donnarumma: “Bonucci è stato un errore. Il rinnovo di Donnarumma no. Al momento dell’acquisto di Bonucci avevamo già fatto otto o nove acquisti. La strategia era di costruire una rosa con il 4-3-3, i difensori li avevamo già, non ci mancava un sesto. Ci mancava la prima punta per cui avevamo un ragguardevole gruzzolo, 70 milioni. La scelta fu quella di ridurre il budget per la punta e di prendere un leader per guidare lo spogliatoio. Mi venne sottoposta questa possibilità, col senno di poi se avessimo fatto la punta la storia sarebbe stata diversa. Montella era da confermare, credo abbia fatto bene. Non ho mai ricevuto offerte per Donnarumma. Era in scadenza, la mia possibilità di negoziare era bassissima ma era da mettere nella condizione di rinnovare per ottenere plusvalenza nel caso di cessione”