SportMediaset - Futuro Donnarumma: Juve in pole, ma occhio a Barça e United

Gigio Donnarumma ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan, che per questo è vicino a chiudere per Mike Maignan del Lille. In merito al futuro del portiere italiano, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che la Juventus è in pole, ma attenzione alle piste che portano al Barcellona e al Manchester United.